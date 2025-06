Botafogo perde para o Atlético de Madrid, mas garante vaga nas oitavas

Em um confronto equilibrado no Rose Bowl, o Atlético de Madrid conquistou uma vitória magra de 1 a 0 sobre o Botafogo. O gol decisivo veio dos pés de Griezmann, aos 41 minutos do segundo tempo, encerrando um longo jejum de 18 partidas sem balançar as redes. Apesar do revés, a equipe carioca demonstrou resiliência e, mesmo com a derrota, garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, terminando em segundo lugar no grupo.

O jogo transcorreu com momentos de tensão e oportunidades para ambos os lados. No primeiro tempo, o Botafogo buscou os contra-ataques rápidos, criando chances com Savarino e Artur que exigiram defesas do goleiro Oblak. O Atlético de Madrid também teve suas investidas, com Julián Álvarez chegando perto de abrir o placar. A etapa inicial foi marcada pela solidez defensiva e poucas finalizações certeiras, resultando em um empate sem gols que refletia o empenho tático das duas equipes.

A segunda etapa viu o Atlético de Madrid ganhar mais volume de jogo, com Llorente e Sorloth participando ativamente das jogadas ofensivas. O Botafogo, por sua vez, reagiu com as entradas de Montoro e Cuiabano, que deram novo fôlego ao ataque alvinegro, resultando em uma boa chance para Igor Jesus. O gol de Griezmann, no final da partida, nasceu de uma jogada insistente na área botafoguense, onde o atacante francês aproveitou o rebote para selar a vitória dos espanhóis.

Com o resultado, o Atlético de Madrid avança como líder do grupo, enquanto o Botafogo, apesar da derrota, celebra a classificação para as oitavas de final. Para o time espanhol, o próximo desafio será contra um adversário ainda a ser definido, buscando consolidar sua campanha rumo às fases finais do torneio. Já o Glorioso terá a missão de se reorganizar e manter o foco para enfrentar os desafios da próxima fase, onde cada partida se torna decisiva na busca pelo tão almejado título mundial.