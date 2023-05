Botafogo perde invencibilidade e chance de alcançar recorde no Campeonato Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo perdeu. Fazia tempo que o time não sabia o que era isso. Foram 15 partidas de invencibilidade até o Goiás, que iniciou a sexta rodada na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, derrubar a sequência invicta da equipe carioca neste domingo (14), com uma vitória de virada por 2 a 1, em Goiânia.

A última derrota botafoguense antes desta havia acontecido diante da Portuguesa, em 8 de março, pelo Campeonato Carioca.

Dentro da sequência inabalável, o Botafogo iniciou o Nacional com cinco vitórias consecutivas e tinha a chance de estabelecer um recorde caso vencesse o Goiás. Nunca um time ganhou seis partidas seguidas no início do torneio na era dos pontos corridos, iniciada em 2003.

Sem grandes astros e com um técnico questionado, o Botafogo não começou o Brasileiro como um dos favoritos, mas começou a empilhar vitórias. Passou por São Paulo, Bahia, Flamengo, Atlético Mineiro e Corinthians.

Com cinco resultados positivos em sequência, o Botafogo já tinha igualado a melhor marca do início dos pontos corridos, mas divide o posto com o São Paulo de 2011. Pelo menos superou o Fluminense de 2005, o Internacional de 2009 e o Vasco de 2012. Todos ganharam nas quatro primeiras rodadas.

A boa sequência acabou interrompida com gols de Maguinho e Bruno Melo, que viraram o placar que havia sido aberto por Tiquinho Soares, artilheiro do campeonato, com seis gols.

Apesar da derrota, o Botafogo se mantém na liderança do Brasileiro, com 15 pontos. Já o Goiás deixa a zona de rebaixamento, com seis pontos, agora na 15ª colocação.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS

Marcelo Rangel, Maguinho (Dodô), Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Willian Oliveira (Bruno Santos), Diego (Sidmar), Julián Palacios (Pedrinho); Diego Gonçalves (Alesson) e Matheus Peixoto. Técnico: Emerson Ávila.

BOTAFOGO

Lucas Perri, Di Plácido, Adryelson, Luiz Segovia (Carlos Alberto) e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Lucas Fernandes) e Eduardo; Gustavo Sauer (Júnior Santos), Victor Sá (Luís Henrique) e Tiquinho Soares. Técnico: Luis Castro.

GOIÁS 2 X 1 BOTAFOGO

Local: Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)

Hora: 18h30

Competição: Campeonato Brasileiro (6ª rodada)

Árbitro: Rafael Klein (RS)

Auxiliares: Marcelo Van Gasse (SP) e Lucio Beiersdorf (RS

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Willian Oliveira, Matheus Peixoto, Lucas Halter, Maguinho, Zé Ricardo, Dodô (GOI); Luiz Segovia, Adryelson, Marçal (BOT)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Tiquinho Soares, aos 32 minutos do primeiro tempo (BOT); Bruno Mello, aos 51 minutos do primeiro tempo (GOI); Maguinho, aos 11 minutos do segundo tempo (GOI)