Botafogo pega Bragantino em duelo da zona de rebaixamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo enfrenta o RB Bragantino nesta segunda-feira (!6), às 20h, no fechamento da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto reúne duas equipes que estão na zona de rebaixamento.

O Botafogo está em uma situação pior. A equipe carioca ocupa o 19º lugar, com 20 pontos e não vence há quatro partidas. Nesse período, somou apenas dois pontos.

O Bragantino tem o mesmo número de pontos e um jogo a mais que seu adversário. A equipe paulista não ganha há duas partidas, mas vem de um empate conquistado nos últimos segundos diante do Santos em casa.

Apesar do momento ruim das equipes, Botafogo e Bragantino dependem de uma vitória simples para deixar a zona da degola. Nesse caso, deixariam para trás Vasco e Athletico-PR. E ainda poderiam terminar a rodada à frente do Coritiba.

Para essa partida, o Botafogo contará com o retorno do meio-campista Honda. A novidade, é a presença do meia-atacante Éber Bessa, que formará o ataque com Matheus Babi.

Já o Bragantino terá o retorno de seu principal jogador nas últimas rodadas. O meia-atacante Claudinho cumpriu suspensão automática diante do Santos e volta à equipe no Rio.

BOTAFOGO

​Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu, Victor Luís; José Welison, Caio Alexandre, Bruno Nazário (Éber Bessa), Keisuke Honda; Éber Bessa, Matheus Babi. T.: Técnico: Emiliano Díaz

RB BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger, Weverson; Raul, Ricardo Ryller, Artur, Ytalo, Claudinho; Luis Phelipe (Thonny Anderson). T.: Técnico: Maurício Barbieri

Estádio: Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 20h desta segunda-feira

Juiz: Rodolpho Toski Marques (PR)