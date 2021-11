Botafogo goleia Vasco em São Januário; partida foi marcada por tumulto

Torcedores do Vasco indo embora de São Januário antes do fim da partida. pic.twitter.com/Orkf03Lg9p

Copos foram atirados no gramado e uma multidão deixou o estádio no final do primeiro tempo. Com o resultado, o Botafogo virou líder da Série B.

Revoltados pela goleada sofrida dentro de São Januário para o Botafogo, torcedores do Vasco tentaram invadir o campo e o final do jogo acabou em confusão. pic.twitter.com/Usi3H1qFVA

