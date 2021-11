Athletico-PR vence Bragantino e se afasta da zona de rebaixamento do BR

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Athletico-PR visitou o Bragantino e venceu pelo placar de 2 a 0, neste domingo (7), gols de Marcinho e Pedro Rocha, conseguindo se afastar da zona de rebaixamento. A partida foi válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O resultado mantém o time paulista com 49 pontos e perde a chance de encostar no Flamengo. Já o time paranaense vai para 38 pontos e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão.

Na próxima rodada o Massa Bruta jogará fora de casa o Santos, no dia 10, às 19 horas, enquanto o Furacão atuará em seus domínios contra o Ceará, no mesmo dia, às 18h30.

O Bragantino comandado pelo técnico Barbieri teve uma postura ofensiva e buscando o gol a todo momento, porém pecou nas finalizações, principalmente na primeira etapa.

A falta de pontaria continuou no segundo tempo e uma jogada de bola parada do adversário mudou a situação da partida. No fim, ainda levou o segundo gol, que definiu o confronto.

A postura da equipe paranaense foi mais cautelosa, tentando segurar as investidas do Bragantino e buscar os espaços quando roubavam a bola. Porém faltou intensidade no meio campo e foram raras as chances na primeira etapa.

O jogo mudou no segundo tempo porque Marcinho fez de falta aos 14 minutos e colocou o time em vantagem, mesmo com as dificuldades.

Jogo

A partida começou com o Bragantino fazendo valer o mando de campo e pressionando o adversário, com muita movimentação no campo ofensivo. Já o Athletico tentava incomodar com as roubadas de bola e contra-ataques.

Porém o primeiro tempo terminou zerado pois os donos da casa tinham dificuldade em finalizar e não conseguiam bons arremates quando tiveram as chances. Já o Furacão pouco chegou na meta defendida por Claiton, que fez uma boa defesa aos sete minutos.

O segundo tempo começou e as propostas das equipes continuava a mesma, porém o Athletico abriu o placar em uma jogada de bola parada. Marcinho cobrou bem, o goleiro do Braga não foi bem e, mesmo não jogando bem, os visitantes abriram o placar no Nabi Abi Chedid.

Precisando empatar, os donos da casa foram para cima, mas começaram a surgir os espaços que o Furacão buscou desde o início. Na reta final, Nikão deixou Pedro Rocha na cara do gol e o CAP definiu o confronto em 2 a 0.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 0 X 2 ATHLETICO-PR

Competição: 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A

Data: 07/11/2021

Local: estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança (SP)

Horário: 16h00 (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Cartões amarelos: Eric Ramires e Natan (Bragantino); Léo Cittadini, Zé Ivaldo e Bissoli (Athletico-PR).

Gols: Marcinho aos 14 minutos e Pedro Rocha aos 45 minutos do segundo tempo. Ambos para o Athletico-PR.

BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Natan e Edimar; Jadsom Silva, Eric Ramires e Cuello; Artur, Ytalo (Hurtado) e Helinho (Pedrinho). Técnico: Maurício Barbieri.

ATHLETICO-PR

Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo; Marcinho, Erick, Léo Cittadini (Pedro Rocha), Christian (Fernando Canesin) e Abner Vinícius; Nikão e Bissoli (Vinicius Mingotti). Técnico: Alberto Valentim.