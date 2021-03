Botafogo empata em 0 x 0 com o Bangu, mas se mantém invicto no Carioca

A partir daí o Bangu conseguiu crescer em campo, até igualar o ritmo do jogo. Os times foram para o vestiário empatados em finalizações, três para cada lado, porém com uma leve vantagem botafoguense na posse de bola: 56% a 44%.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bangu e Botafogo ficaram no 0 a 0 na noite deste sábado (13) no Nilton Santos. A partida valeu pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Com o resultado, o time de Marcelo Chamusca se mantém invicto na competição. O Botafogo ainda não perdeu nem sofreu gols nesses três jogos do Cariocão.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.