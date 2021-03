Botafogo empata contra o Madureira e segue fora do G-4

O Madureira, inclusive, foi quem abriu o placar, com Luiz Paulo. Já o clube alvinegro empatou com Matheus Babi.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Botafogo e Madureira ficaram no empate em 1 a 1 nesta quarta-feira (31), no Giulite Coutinho, pelo Campeonato Carioca. O resultado foi melhor para o time visitante, que se manteve no G-4.

