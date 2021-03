Alemanha cai diante da Macedônia e perde jogo de Eliminatórias após 20 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Alemanha teve um resultado raro na noite de quarta-feira (31), em jogo válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Superada por 2 a 1 pela Macedônia do Norte, a equipe perdeu uma partida do torneio qualificatório para o Mundial pela primeira vez desde 2001.

O resultado na MSV-Arena, em Duisburg, interrompeu uma sequência de 18 vitórias dos alemães em Eliminatórias. Do empate por 4 a 4 com a Suécia em 2012 até esta semana, o aproveitamento nessa disputa era de 100%.

Uma derrota não ocorria havia quase 20 anos: em setembro de 2001, o time levou 5 a 1 da Inglaterra. De lá para cá, os agora tetracampeões do mundo construíram campanhas sólidas no caminho para o principal campeonato de futebol do planeta.

Na trajetória para a conquista no Brasil, em 2014, a Alemanha teve nove vitórias e um empate. Já no torneio qualificatório para a competição na Rússia, em 2018, o desempenho foi ainda melhor: dez triunfos em dez partidas.

O percurso para o Qatar, porém, já tem um tropeço. Depois de fazer 3 a 0 na Islândia e bater a Romênia por 1 a 0, a equipe dirigida por Joachim Löw acabou sendo superada dentro de casa pela Macedônia do Norte.

Os favoritos desperdiçaram muitas oportunidades de gol e acabaram sendo castigados: Pandev apareceu livre e abriu o placar, aos 46 minutos do primeiro tempo. Os anfitriões buscaram o empate em cobrança de pênalti de Gundogan, aos 17 da etapa final, e pressionaram pela virada, mas vacilaram na defesa novamente e permitiram o gol de Elmas, aos 39.

Com seis pontos, a Alemanha divide a segunda colocação do Grupo J com a própria Macedônia do Norte. A liderança da chave é da Armênia, que somou nove pontos vencendo as três partidas que fez, contra Liechtestein, Islândia e Romênia.