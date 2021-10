Botafogo empata com Goiás e perde chance de virar líder da Série B

Com o resultado, o time alvinegro perdeu a oportunidade de assumir a liderança da competição, já que, mais cedo, o Coritiba também havia ficado no 1 a 1 com o CRB. O Botafogo tem agora 56 pontos, dois a menos que o líder.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Goiás e Botafogo empataram em 1 a 1 nesta terça-feira (26), em jogo bastante disputado, mas de pouco inspiração no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, e válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

