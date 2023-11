Botafogo afunda, paulistas grudam e Z4 embola

Destaques positivos: Palmeiras e Red Bull Bragantino. Ambos ganharam seus jogos, encostaram de vez no líder e aumentaram consideravelmente as chances de faturar o troféu do Brasileiro.

Destaque negativo: Athletico-Pr, que tropeçou diante do Palmeiras e viu o sonho de disputar o principal torneio da América do Sul ficar mais longe.

Destaque negativo: Cruzeiro, que perdeu em casa para o Inter e entrou no Z4 —o time, no entanto, tem um jogo a menos em relação aos principais concorrentes.

Botafogo, Bragantino, Flamengo, Fluminense, São Paulo e Cruzeiro têm uma partida a menos em relação aos concorrentes —a situação do Fortaleza é ainda mais "confortável", com apenas 30 duelos disputados.

O levantamento é do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), e a comparação abaixo foi feita na sexta-feira (3), antes, portanto dos jogos do fim de semana e de nesta segunda-feira (6).

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os nove jogos da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro atualizaram as chances de rebaixamento, Libertadores e título entre os 20 times participantes.

