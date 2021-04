Bernardinho é anunciado como futuro técnico da seleção francesa de vôlei

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Federação Francesa de Voleibol anunciou nesta segunda-feira (12) que fechou contrato com o técnico Bernardinho, 61, para comandar a seleção masculina do país no próximo ciclo olímpico.

Após a Olimpíada de Tóquio, neste ano, Paris será a próxima sede dos Jogos, em 2024.

O técnico, dono de sete medalhas olímpicas na carreira (uma delas como jogador), deixou a seleção masculina do Brasil após o ouro na Rio-2016 e passou a se dedicar em quadra apenas ao time feminino do Sesc-RJ, que na última temporada da Superliga fez parceria com o Flamengo. A equipe rubro-negra foi eliminada nas quartas de final da competição.

Será sua primeira experiência com uma seleção que não a brasileira, masculina ou feminina.