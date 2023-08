Benedetto diz que rejeitou oferta do Inter

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Darío Benedetto teve chance de deixar o Boca Juniors para jogar no futebol brasileiro, mas recusou.

Benedetto afirmou ter recebido uma oferta do Internacional. O atacante deu declaração sobre o assunto em entrevista ao programa 'ESPN Equipo F', da ESPN Argentina.

O jogador disse que não aceitará nenhuma proposta do futebol brasileiro. Segundo Benedetto, a única equipe da América do Sul que ele defenderá pelo resto da carreira é o Boca Juniors.

"Nunca pensei em sair do Boca. Estão dizendo muitas coisas, e é verdade que recebi oferta do Inter. Disse ao meu representante que ao Brasil eu não vou. O único clube da América do Sul e da Argentina onde eu jogo é o Boca, senão me aposento do futebol. É uma decisão pessoal que tomei. Estou focado na Copa (Libertadores) e meu objetivo é permanecer até dezembro", disse Benedetto.

Benedetto passou por momento pessoal conturbado recentemente. O casamento do atleta chegou ao fim neste ano, algo que afetou seu rendimento dentro de campo. "Não somos robôs, somos seres humanos, temos bagagem como todos e isso joga contra nós", disse sobre o assunto na mesma entrevista, ressaltando que está melhor agora.

O camisa 9 ganhou concorrência no ataque do Boca com a chegada de Edinson Cavani. Benedetto afirmou que não tem problemas em jogar junto com o centroavante uruguaio, e disse que "ninguém tem lugar cativo" no time.

Benedetto tem 4 gols em 23 partidas nesta temporada. O centroavante de 33 anos ainda não balançou as redes nesta edição da Copa Libertadores, mas converteu o pênalti decisivo na disputa contra o Nacional, que colocou o Boca Juniors nas quartas de final do torneio.

Benedetto é conhecido do torcedor brasileiro pelos erros que cometeu nas oitavas de final da Libertadores de 2022, contra o Corinthians. O atacante perdeu um pênalti no tempo normal e outro em disputa na marca da cal, resultando na eliminação do Boca Juniors.