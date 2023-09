Bellingham resolve mais uma vez, Real bate Girona e lidera o Espanhol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid venceu o Girona por 3 a 0 neste sábado (30), pelo Campeonato Espanhol, e reconquistou a liderança do torneio. A partida foi disputada no Montilivi.

Bellingham foi o destaque do jogo: ele fez o terceiro gol do time e distribuiu assistência magistral para Joselu abrir o placar.

Além deles, Tchouaméni também balançou a rede.

Agora, os merengues estão um ponto à frente do Barcelona, com 21.

O Girona vinha de seis vitórias consecutivas na competição. Agora, está em 3º, com 19 pontos.

O JOGO

O Girona iniciou a partida melhor, tendo duas chegadas perigosas em menos de cinco minutos.

Apesar disso, o Real Madrid se acertou e contou com o talento de Bellingham, que deu uma boa assistência para Joselu abrir o placar.

Pouco tempo depois, os merengues aumentaram a vantagem e passaram a dominar ainda mais as ações da partida.

Vinicius Junior voltou a ser titular pelo Real Madrid e produziu boas jogadas. Ele foi substituído aos 22 do segundo tempo.

LANCES IMPORTANTES

0x1 - Gol do Real Madrid. Bellingham recebeu perto da entrada da grande área e deu um passe de trivela para o meio. Oportunista, Joselu apareceu às costas da zaga e empurrou para a rede aos 17 do 1º tempo.

0x2 - Gol do Real Madrid. Após cobrança de escanteio, Tchouaméni apareceu sozinho no meio da área e cabeceou com tranquilidade, só deslocando o goleiro, três minutos depois de os merengues abrirem o placar.

0x3 - Gol do Real Madrid. Após jogada na grande área, a bola sobrou para Bellingham no meio e ele bateu de primeira, sem chances de defesa para Gazzaniga, aos 25 minutos do segundo tempo.

Confusão no final. Após a expulsão de Nacho Fernández em lance com Portu, já nos acréscimos, o zagueiro discutiu com jogadores do Girona, causando um pequeno alvoroço entre os times. Portu deixou o campo de maca.