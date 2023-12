Bellingham mantém Real no topo da Champions e da Liga

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Se o Real Madrid briga ponto a ponto com a sensação Girona pelo topo da tabela do Espanhol, e segue na liderança isolada do Grupo C da Champions League, muito se deve a Jude Bellingham.

Embora seja um meia central, o jovem inglês marcou 16 gols e deu quatro assistências em 18 jogos. Ou seja, possui mais participações em gols (20) que partidas.

Bellingham decidiu os quatro confrontos da Champions que esteve em campo, além do clássico contra o Barcelona pelo Espanhol, com dois gols na Catalunha. Somente em cinco jogos da atual temporada ele não marcou ou deu assistências.

No sábado (9), foi ele quem balançou a rede no empate em 1 a 1 com o Real Bétis, que mantém os merengues brigando ponto a ponto com o líder Girona -o Real tem 39, e os catalães, 41.

**MELHOR JOGADOR DA TEMPORADA?**

À medida que o primeiro semestre da temporada europeia se aproxima do fim, alguns nomes vêm à tona como os grandes destaques das principais ligas. Bellingham certamente está entre os melhores, senão o melhor atleta da atualidade.

É ele o vice-artilheiro da Champions, com quatro gols, atrás de Morata, Haaland e Hojlund, que têm cinco cada. Além disso, o meia inglês deu duas assistências na competição. No Espanhol, é o atual artilheiro não apenas do Real, mas de toda a liga, com 12 bolas na rede, à frente de nomes como Griezmann e Lewandowski, por exemplo.

Dos jogadores das cinco principais ligas, para se ter uma ideia, somente Kane (22 gols), Mbappé (18) e Haaland (19), Mbappé (18) e Guirassy (18) marcaram mais gols por clubes do que o meia inglês. Todos eles, lembre-se, são atacantes que jogam na área - ou muito perto dela - e tem o gol como principal incumbência.

Para além dos números, o que se vê em campo é uma liderança incomum para um atleta de 20 anos que chegou há poucos meses no clube mais vencedor do planeta. Os jogadores o procuram em campo, e o inglês, por sua vez, chama o jogo e organizar a equipe com maestria. Mais que isso: tem chamado a responsabilidade nos grandes confrontos, o que o credencia ainda mais como um dos grandes da atual temporada.

Exemplo do papel de líder foi no último jogo pela Liga dos Campeões, contra o Napoli: ao fim da partida, que já se encaminhava para uma vitória por 3 a 2, ele acertou uma assistência perfeita para o gol de Joselu, que havia desperdiçado várias chances e estava sendo vaiado pelos torcedores merengues. Na comemoração, Bellingham levou Joselu de frente à torcida e pediu para os madridistas aplaudirem o atacante.

Já classificado às oitavas e com o primeiro lugar garantido, o Real volta a campo na terça (12), às 17h, quando visita o Union Berlin.

Jogos em que Bellingham marcou gols ou deu assistência

Campeonato Espanhol - Athletic 0 x 2 Real Madrid - 1 gol

Campeonato Espanhol - Almería 1 x 3 Real Madrid - 2 gols e 1 assistência

Campeonato Espanhol - Celta de Vigo 0 x 1 Real Madrid - 1 gol

Campeonato Espanhol - Real Madrid 2 x 1 Getafe - 1 gol

Champions League - Real Madrid 1 x 0 Union Berlin - 1 gol

Campeonato Espanhol - Girona 0 x 3 Real Madrid - 1 gol e 1 assistência

Champions League - Napoli 2 x 3 Real Madrid - 1 gol e 1 assistência

Campeonato Espanhol - Real Madrid 4 x 0 Osasuna - 2 gols

Champions League - Braga 1 x 2 Real Madrid - 1 gol

Campeonato Espanhol - Barcelona 1 x 2 Real Madrid - 2 gols

Campeonato Espanhol - Cádiz 0 x 3 Real Madrid - 1 gol

Champions League - Real Madrid 4 x 2 Napoli - 1 gol e 1 assistência

Campeonato Espanhol - Real Madrid 1 x 1 Real Bétis - 1 gol