Bebidas alcoólicas são vendidas próximas ao Allianz mesmo com proibição

O dono do estabelecimento contou que fiscais fizeram uma visita durante o dia e o orientaram a não vender bebidas alcoólicas no dia de hoje (13). Na esquina da Rua Caraíbas com a Venâncio Aires também foram encontrados muitos ambulantes e bares locais vendendo cerveja.

A reportagem do UOL presenciou um guarda "espantando" ambulantes que estavam próximos às barreiras. No entanto, os comerciantes se distanciavam poucos passos e continuavam vendendo tranquilamente.

Fiscalização se limitou ao cerco do Allianz Parque. Tradicionalmente em jogos do Palmeiras existe um cerco para impedir a entrada de torcedores sem ingressos em dias de jogos —apenas moradores da região têm livre acesso.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Bebidas alcoólicas, inclusive em garrafas de vidro, foram comercializadas nas ruas próximas ao Allianz Parque antes do jogo contra o São Paulo, pela Copa do Brasil —desrespeitando uma proibição da subprefeitura da Lapa após a morte de uma palmeirense por um estilhaço de uma garrafa de vidro.

