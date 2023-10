Barezinho Sub-14: fase de grupos chega ao fim com Fast e Amazonas líderes

Manaus/AM - A fase de grupos do Campeonato Amazonense Sub-14 de 2023 chegou ao fim na última sexta-feira (27). Fast, Inter Academy, Manaus e Instituto São José foram os classificados do grupo A. No grupo B, Amazonas, Recanto, Guerreirinhos e São Raimundo avançaram.

Os jogos da 5ª rodada

Em partida antecipada, na sexta-feira (13), em Manacapuru, o América recebeu o Tufão da Colina e foi derrotado por 2 a 0, com gols de Alisson e Matheus. O São Raimundo ficou com a quarta colocação, com três pontos.

Na quinta-feira (26), Inter Academy e Fast duelaram na Nilton Lins. Com gols de Carlos e Lucas Matheus, o Rolo Compressor venceu por 2 a 1 e, com os resultados da rodada, terminou na liderança do grupo A, com 12 pontos. Caíque cravou para o Inter Academy.

No dia seguinte, sexta-feira (27), Manancial e Real Manaus se enfrentaram no CT Barbosa Filho. Ambas as equipes já estavam eliminadas, mas queriam encerrar a participação com vitória. Quem levou a melhor foi o Manancial, que venceu por 7 a 2. Rogério fez quatro gols e foi o nome do jogo. Ruan, Francisco e Ronald também marcaram na goleada. Wendrel fez duas vezes para o Real Manaus.

Na Ulbra, o Manaus precisava da vitória para acabar a primeira fase na liderança do grupo A. O Gavião do Norte perdeu para o Instituto São José, por 2 a 0. Os dois gols foram marcados na primeira etapa por Yuri e Vinhorth. O Esmeraldino terminou na terceira colocação, com 10 pontos. O Instituto São José ficou em quarto, com nove.

No CT Barbosa Filho, o Recanto teve a chance de terminar no topo do grupo B. A equipe precisa vencer o Guerreirinhos, porém, a partida terminou empatada em 1 a 1. Antônio abriu o placar para o Recanto e Arthur deixou tudo igual. Com oito pontos, o Recanto acabou a fase de grupos na vice-liderança, atrás do Amazonas, com 10. O Guerreirinhos ficou em terceiro, com sete.

As quartas de final

A próxima fase terá os dias, horários e locais divulgados posteriormente pela Federação Amazonense de Futebol (FAF). Confira os duelos das quartas de final do Campeonato Amazonense sub-14:

Fast x São Raimundo

Amazonas x Instituto São José

Inter Academy x Guerreirinhos

Recanto x Manaus

Com informações da assessoria