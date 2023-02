Barezão: Parintins vence o Iranduba e pega o Rio Negro no domingo

Após o gol, o Hulk se lançou ao ataque, mas foi barrado pela defesa do Parintins, que conquistou o sua primeira vitória no campeonato.

Na partida dessa quinta, o jogo seguiu equilibrado no primeiro tempo. Até que aos 23 minutos veio o único gol da partida. Maycon fez jogada na linha de fundo pela direita e cruzou rasteiro, na medida, para Biro Paraíba completar no segundo poste e abrir o placar.

Manaus/AM - Pela quinta rodada, o Parintins pega o Rio Negro, no Próximo domingo (12), às 15h30, no Francisco Garcia. O Tourão venceu o Iranduba por 1 a 0 no estádio Carlos Zamith, nessa quinta-feira (9).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.