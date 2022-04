Barcelona vence Real Sociedad e adia chance de título do Real Madrid

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona venceu a Real Sociedad por 1 a 0, nesta quinta-feira (21), na Reale Arena, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. O gol foi marcado por Aubameyang logo aos dez minutos do primeiro tempo, com assistência de Ferran Torres.

O resultado leva o Barça a 63 pontos, na segunda posição da tabela de classificação de La Liga, 15 a menos do que o líder Real Madrid e ainda com um jogo para cumprir. Como restam outras cinco rodadas pela frente, o Real viu sua chance de título antecipado adiada, o que aconteceria somente se a Real Sociedad tivesse vencido nesta quinta-feira.

A Real Sociedad tem mais de uma semana livre até 1º de maio, quando enfrenta o Rayo Vallecano fora de casa. Já o Barcelona tem pouco tempo de descanso: no domingo (24), recebe o mesmo adversário às 16h, em Camp Nou, em jogo atrasado da 21ª rodada. Nova chance de diminuir a distância para o Real Madrid e manter o sonho de beliscar o título.

O JOGO

O jogo começou muito intenso, com os dois times procurando o ataque, marcando firme e flertando até com a violência, num excesso de faltas.

Com Dembélé em boa fase, o Barcelona criou as melhores chances no primeiro tempo, mas diminuiu o ritmo na etapa final, quando a Real Sociedad se jogou para buscar o empate e pressionou o adversário.

O gol do jogo saiu aos dez minutos do primeiro tempo. Rolou uma jogada pelo lado esquerdo do ataque que Dembélé finalizou na trave. A zaga da Real Sociedad demorou a reagir, Gavi recuperou a pose de bola e tocou na pequena área para Ferran, que teve a tranquilidade de levantar com perfeição para o cabeceio de Aubameyang perto da segunda trave, no fundo da rede.

Ter Stegen fez toda a diferença para segurar o placar favorável ao Barça.