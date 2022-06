Barcelona prometeu para Salah que vai contratá-lo em 2023, diz jornal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona é um dos clubes mais ativos nesta janela de transferências e, de acordo com o jornal The Mirror, os catalães prometeram a Mohamed Salah, do Liverpool, que o contratariam em 2023.

Após perder a final da Liga dos Campeões para o Real Madrid, o atacante do Liverpool confirmou que ficará até o final de seu contrato no time inglês, ou seja, mais uma temporada. Com isso, se o plano do Barcelona der certo, poderá contratar Salah de graça do meio do ano que vem.

Salah é um dos jogadores mais cobiçados do mundo e já foi especulado em diversos clubes. Segundo a imprensa inglesa, a promessa do Barcelona foi um dos motivos que convenceu o atacante a permanecer por mais uma temporada no Liverpool.

Para esta temporada, o Barcelona tem conversas avançadas com Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, e também tenta a contratação do atacante brasileiro Raphinha, do Leeds. Outro jogador que está na mira do clube é Kalidou Koulibaly, zagueiro do Napoli.