Barcelona faz dois gols na reta final e vence o Cádiz no Espanhol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona superou o Cádiz por 2 a 0 neste domingo (20), no estádio Olímpico Lluis Company, pela segunda rodada da La Liga. Pedri e Ferrán Torres marcaram os gols da vitória, ambos no segundo tempo. Os tentos saíram aos 36 e aos 47 da etapa final.

O Barcelona sobe para a quinta posição, com cinto pontos, dois a menos que o líder Real Madrid. Já o Cádiz está em 11º, com três.

O Barça volta a campo no próximo domingo (27) para visitar o Villarreal, às 12h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Espanhol. No mesmo horário do sábado (26), o Cádiz recebe o Almería.

Como foi o jogo

O Barcelona encontrou dificuldades para superar a retranca do Cádiz. O goleiro Ledesma salvou a equipe visitante com duas defesas importantes no primeiro tempo. Ter Stegen, por sua vez, também teve trabalho em finalização de Roger.

Os comandados por Xavi acertaram o travessão antes de inaugurarem o placar. A pressão dos mandantes continuou e o gol de Pedri saiu com assistência de Gündogan.

Nos acréscimos, Ferrán Torres definiu o resultado. O atacante tocou na saída de Ledesma após rápido contra-ataque e decretou a vitória.