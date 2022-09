Barcelona estreia com goleada e show de Lewandowski na Liga dos Campeões

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona fez jus ao enorme favoritismo e estreou com goleada e show de Lewandowski na Liga dos Campeões. Na tarde desta quarta-feira (7), o time venceu o Viktoria Plzen por 5 a 1, no Camp Nou, pela primeira rodada da fase de grupos. O polonês marcou três dos cinco gols da equipe comandada por Xavi. Kessie e Ferrán Torres fizeram os outros, e Sykora marcou o de honra dos visitantes.

Com o resultado, o Barça larga na liderança do Grupo C, ao lado do Bayern de Munique, que venceu a Inter de Milão, fora de casa, nesta quarta. O saldo de gols do time de Xavi é superior ao dos alemães (quatro contra dois). Vale lembrar que o primeiro critério de desempate é o confronto direto.

Na próxima rodada da Liga dos Campeões, o Barcelona vista o Bayern de Munique, na Alemanha, na próxima terça (13), às 16h (de Brasília). No mesmo dia, mas às 13h45, o Viktoria Plzen recebe a Inter de Milão, na República Tcheca.

O primeiro gol na partida não demorou a sair. Logo aos 12 minutos, Kessie aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou para o fundo das redes. Foi o primeiro gol do volante de 25 anos com a camisa do Barcelona.

O Viktoria Plzen teve um pênalti a favor aos 23 minutos, mas a arbitragem anulou a marcação após checagem ao VAR, que flagrou uma cotovelada de Mosquera em Christensen antes de ser derrubado pelo defensor.

Prestes a reencontrar o Bayern de Munique, o polonês Lewandowski tratou de mostrar que segue com o faro de gol em dia. Após receber de Sergi Roberto, ajeitou e finalizou com categoria para aumentar o placar e fazer seu primeiro no jogo.

O jogo estava tranquilo para o Barcelona, mas o Viktoria Plzen teve um breve momento de felicidade. Aos 43, Jemelka recebeu na esquerda e cruzou para Sykora diminuir de cabeça.

A alegria dos tchecos, porém, durou pouquíssimo. Dembélé desarmou de carrinho no campo de ataque e cruzou com perfeição para Lewandowski fazer o terceiro do Barça, seu segundo na partida, aos 47 minutos da etapa inicial.

Lewandowski recebeu passe de Ferrán Torres para bater cruzado e marcar seu terceiro na partida, aos 22 minutos do segundo tempo. Fato curioso: em um jogo, Lewandowski já marcou mais gols que todo o time do Barcelona na última edição da Liga dos Campeões, quando foi eliminado na fase de grupos com dois gols feitos.

Pouquíssimo tempo depois de entrar em campo, Ferrán Torres não tinha só a assistência para Lewandowski na conta, mas também um golaço de voleio marcado após lançamento de Dembélé. O espanhol fechou a conta da goleada e estreia com o pé direito do Barcelona na Liga dos Campeões.

O técnico Xavi optou por rodar o elenco e descansou alguns habituais titulares, entre eles o brasileiro Raphinha, que acompanhou a partida do banco de reservas.