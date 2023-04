Barcelona empata com o Getafe e vantagem fica em 11 pontos no Espanhol

RIO DE JANEIRO/RJ - O Barcelona criou chances, levou alguns sustos e ficou no empate por 0 a 0 com o Getafe, neste domingo (16), pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida aconteceu no Coliseum Alfonso Pérez.

Com o resultado, a vantagem do Barcelona cai para 11 pontos na liderança da La Liga, com 73 pontos contra 62 do Real Madrid.

O Getafe fica com 31 pontos e segue próximo da zona de rebaixamento, na 15ª posição.

O Barça volta a entrar em campo apenas no domingo, quando recebe o Atlético de Madrid às 11h15 (de Brasília), no Camp Nou. O Getafe visita o Mallorca no mesmo dia, às 13h30 (de Brasília).

O time de Xavi chegou com quatro desfalques e ainda ganhou outro por lesão. Integravam a lista antes Christensen, Pedri, Dembelé e De Jong.

Erros dos dois lados

A partida começou com muitos erros das duas equipes na tentativa de avançar no campo. Enquanto o Barça ocupava mais o campo de ataque, mas quase não criava tentando muitos lançamentos, o Getafe apostava nos cruzamentos.

O Barcelona perdeu Sergi Roberto logo aos 16 minutos, lesionado. Ele levou a mão à coxa e reclamou de dores, dando lugar a Eric García.

Os donos da casa criaram as principais oportunidades até os 25 minutos, mas o Barcelona respondeu com duas bolas na trave em sequência. Depois, melhorou no jogo, mas não conseguiu marcar.

A torcida do Getafe mostrou insatisfação com o árbitro, assim como o técnico Quique Sánchez Flores.

Na segunda etapa, o Barça foi melhor e se arriscou mais, levando perigo. Mas ainda sem conseguir acertar a pontaria.

Artilheiro do Getafe, Ünal foi substituído aos 37 minutos e saiu insatisfeito. Ele reclamou no caminho para o banco, tentou ficar, mas o treinador insistiu.

Nas mudanças, Xavi insistiu em jogadores de ataque para buscar o gol, mas o time teve problemas na construção de boas jogadas. Por isso, seguiu até o final tentando buscar a vitória, mas levando sustos do Getafe mesmo assim quando perdia a bola.

Raphinha deixou o campo reclamando da substituição nos minutos finais da partida.