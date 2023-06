Band encerra programa Terceiro Tempo na TV; Milton Neves segue na rádio

O UOL entrou em contato com a Band para comentar o fim do programa, mas ainda não obteve resposta. O texto será atualizado em caso de retorno.

A saída da televisão foi amigável e não pegou Milton de surpresa. Ele está satisfeito com o que construiu na carreira e vê o fim do ciclo como um processo natural.

A edição de domingo (11), portanto, será a última do jornalista de 71 anos na televisão, que tem cinco décadas de carreira. Ele, no entanto, descarta que a decisão indique um caminho para a aposentadoria.

O UOL apurou que a Band decidiu pelo fim do programa esportivo criado por Milton Neves. A atração foi idealizada na década de 1980, adaptada para a TV em 2001 e estava no ar na emissora desde 2008.

