Bale, ex-Real Madrid, anuncia aposentadoria do futebol

"Após consideração cuidadosa e cuidadosa, anuncio minha aposentadoria imediata do clube e do futebol internacional. Me sinto incrivelmente feliz por ter realizado meu sonho de praticar o esporte que amo", publicou o galês.

O ex-Real Madrid deixa os campos profissionais apenas seis meses de sua chegada no Los Angeles FC, da Major League Soccer, e depois de sua única participação em uma Copa do Mundo.

