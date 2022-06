Bahia vence o Criciúma, de virada, pela Série B do Campeonato Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Bahia suou para vencer o Criciúma em seu jogo neste sábado (4) na arena Fonte Nova, pela Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terminou com o placar em 2 a 1.

Com o resultado, o Bahia assumiu a segunda colocação com 19 pontos. Já o Criciúma estacionou com dez pontos na 15ª posição.

Logo no início da partida, o Criciúma partiu para cima do Bahia e não se intimidou por jogar na casa do rival. Durante todo o primeiro tempo dominou o jogo e abriu o placar aos 36 minutos com um gol de Marquinhos Gabriel.

O rival, além de não conseguir se impor na partida, perdeu um jogador nos acréscimos. Ignácio recebeu o terceiro cartão amarelo e deixou o campo.

No retorno do intervalo, o Bahia, atrás no placar, precisou ir para cima do Criciúma em busca do empate. A insistência deu certo e aos 14 minutos o atacante Davó igualou o placar.

Com o placar equilibrado, o Bahia pressionando e contou novamente com a estrela de Matheus Davó, que aproveitou cruzamento na medida para marcar o segundo e virar a partida para a alegria dos torcedores baianos.