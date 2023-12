Bahia, Santos e Vasco lutam contra o rebaixamento na última rodada; veja

Manaus/AM - É hoje à noite a última rodada do Campeonato Brasileiro que promete fortes emoções para torcedores de Bahia, Santos e do Vasco, que ainda lutam para escapar do rebaixamento para a Série B.

Os três times entram em campo às 21h30 (de Brasília), como mandantes e precisando de resultados diferentes em busca da salvação.

Veja o que ainda é possível:

Santos - Dos três, quem tem a situação mais confortável é o Santos. Com 43 pontos, o Peixe é o 15º colocado na tabela de classificação do Brasileirão. Para escapar sem depender de nenhum outro resultado, o time precisa vencer o Fortaleza, na Vila Belmiro, segundo o GE.

Como já está fora da zona de rebaixamento, o Santos pode escapar da queda mesmo perdendo. O Peixe fica livre da Série B se: vencer o Fortaleza; perder para o Fortaleza, mas o Bahia perder ou empatar com o Atlético-MG; perder para o Fortaleza, mas o Vasco perder para o Bragantino; empatar com o Fortaleza, mas o Vasco no máximo empatar com o Bragantino; empatar com o Fortaleza, mas o Bahia no máximo empatar com o Atlético-MG.

Vasco - O Vasco também depende apenas dele para não ser rebaixado. Em 16º lugar, com 42 pontos, o Cruz-Maltino enfrenta o Red Bull Bragantino, em São Januário, e não vai para a Série B se: vencer o Bragantino; perder para o Bragantino, mas o Bahia perder para o Atlético-MG; empatar com o Bragantino, mas o Bahia não vencer o Atlético-MG.

Bahia - O Bahia tem uma situação mais complexa. Como está na zona de rebaixamento, o Tricolor precisa vencer o Atlético-MG na Fonte Nova e, mais do que isso, secar Santos e Vasco. A equipe escapa da Série B se: vencer, mas Santos ou Vasco não vencerem; empatar, mas o Vasco perder para o Bragantino.

Desempate

Como todos os times que lutam contra o rebaixamento têm o mesmo número de vitórias, o saldo de gols pode ser decisivo. O Bahia é quem leva vantagem neste quesito: tem -6 gols de saldo. O Vasco tem -11, enquanto o Santos tem -24.

Rebaixados

América-MG, Coritiba e Goiás já estão rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro e aguardam o quarto time, que será decidido nesta quarta-feira.