Bahia ganha do Fluminense com dois de Gilberto e deixa o Z-4

A última rodada terá todos os jogos na quinta (9), às 21h30. O time carioca receberá a lanterna e já rebaixada Chapecoense no Maracanã, enquanto o clube baiano visitará o Fortaleza, embalado pela classificação à Libertadores, no Castelão.

O Bahia chegou aos 43 pontos com o triunfo e deixou a zona do rebaixamento, saltando para o 15º lugar. O Cuiabá e Juventude, imediatamente abaixo dos baianos na tabela, têm a mesma pontuação e jogam nesta segunda (6) na rodada.

Superiores na partida, os mandantes não tiveram dificuldades para construir o resultado ainda na primeira etapa. A segunda parte do confronto também foi movimentado, com expulsão de Rossi e Manoel após discussão entre ambos.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com dois gols de Gilberto, um de pênalti e outro de cobertura, o Bahia derrotou o Fluminense neste domingo (5), por 2 a 0, na Arena da Fonte Nova, em embate válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.