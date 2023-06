Avião que Palmeiras usará é batizado com iniciais de Leila Pereira

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O avião comprado pela presidente Leila Pereira para uso do Palmeiras chegou ao hangar da Crefisa em Sorocaba neste sábado (10). A aeronave, que tem as iniciais da empresária, ficará no interior de São Paulo até a liberação da Anac.

O avião que Leila comprou para uso do Palmeiras chegou em São Paulo depois de passar por Portugal e Foz do Iguaçu, no Paraná.

A aeronave, modelo Embraer E-190 possui o prefixo PS-LMP - este último em alusão ao nome Leila Mejdalani Pereira. Ela será registrada em nome da Placa Linhas Aéreas, empresa fundada por Leila.

A expectativa da mandatária é de que o clube paulista possa estrear o avião em até 15 dias. Ele tem capacidade para 114 pessoas e possui um valor estimado de 328 milhões de reais.