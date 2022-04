Avaí e Goiás movimentam parte inferior da tabela em partida na Ressacada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Avaí e Goiás movimentam a parte inferior da classificação nesta segunda (25), em confronto na Ressacada, em Florianópolis, às 20h, na sequência da terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Vindo de derrota por 3 a 0 para o Corinthians, na Neo Química Arena, o Avaí é o 15º colocado, com três pontos, mas pode entrar na zona de rebaixamento se perder para o time esmeraldino — que ocupa a antepenúltima posição, com apenas um ponto, após o empate por 1 a 1 com o Palmeiras, na Serrinha, em Goiânia.

Para o duelo, a expectativa no time catarinense é em relação à estréia de Jean Pyerre, principal reforço para a disputa do Nacional.

Afastado das partidas oficiais desde novembro do ano passado, quando foi diagnosticado com um tumor nos testículos, o meia tem treinado normalmente e pode entrar na equipe no decorrer da partida, conforme sinalizou o técnico Eduardo Barroca.

A tendência, contudo, é que o Avaí vá a campo com a seguinte formação: Douglas Friedrich; Kevin, Bressan, Arthur Chaves e Bruno Cortez; Raniele, Bruno Silva e Vinicius Leite; Copete, Morato e Muriqui.

Pelo lado do Goiás, o técnico Jair Ventura terá dois desfalques: Caio Vinicius e Auremir. Por outro lado, pode ter o retorno de Nicolas ao ataque.

Uma possível escalação tem Tadeu; Sidnei, Reynaldo César e Da Silva; Dieguinho, Apodi, Matheus Sales, Fellipe Bastos e Danilo Barcelos; Dadá Belmonte e Pedro Raul.

Estádio: Ressacada, em Florianópolis (SC)

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

VAR: Wagner Reway (PB)