Avaí e Coritiba se enfrentam para manter a boa campanha no Brasileiro

Já a equipe visitante terá duas baixas. Os jogadores e Thonny Anderson e Natanael estão lesionados e não participam do duelo. O treinador paraguaio Gustavo Morínigo, aos menos, vai contar com a volta dos atacantes Pablo Garcia e Neílton contra o Avaí.

SÃO PAULO, SP (FOLHARPESS) - O Avaí e o Coritiba se enfrentam nesta segunda-feira (9), às 20h, na Ressacada, em Florianópolis (SC), para fechar a quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o encontro entre as equipes que conseguiram acesso à elite do futebol brasileiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.