Avaí cede empate ao Goiás, completa 5 jogos sem vencer e pode entrar no Z4

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Avaí saiu na frente, mas cedeu empate ao Goiás, na tarde deste sábado (13), e chegou à quinta partida sem vencer no Campeonato Brasileiro. Bissoli, de pênalti, e Dadá Belmonte, anotaram os gols do empate por 1 a 1 na Serrinha, em Goiânia, na abertura da 22ª rodada.

O tropeço deixa a Azurra na 15ª colocação, com apenas 23 pontos, dois a mais Fortaleza, que abre a zona de rebaixamento. Já o Alviverde chega aos 26 e sobre, ao menos provisoriamente, para o 11º lugar.

O duelo foi muito equilibrado e com poucas chances para os dois lados. O Avaí foi superior nos minutos finais da primeira etapa e conseguiu transformar o bom momento em gol. Raniele foi derrubado por Maguinho e Bissoli, que empatou com Pedro Raul na vice-artilharia do torneio com 11 gols, mandou para a rede.

FOI BEM: RANIELE

Com Guerrero centralizado, Bissoli apareceu pouco pelos lados, mesmo tendo feito o gol. Em um duelo com pouco brilho dos dois times, Raniele manteve o nível durante todo tempo que esteve em campo, aparecendo para ajudar os atacantes e ainda sofreu a penalidade que resultou no gol.

FOI MAL: LUAN DIAS

Completamente apagado no primeiro tempo. Sem oferecer qualquer risco ao rival, foi sacado pelo técnico Jair Ventura no intervalo para a entrada de Nicolas.

ATUAÇÃO DO GOIÁS

O Verdão teve pouca criatividade para criar lances ofensivos. Parado na marcação adversária, restou a Pedro Raul buscar espaço entre os zagueiros do adversário, entretanto, a bola pouco chegou nele. Depois que ficou atrás no placar, pressionou nas bolas aéreas, mas conseguiu o gol graças ao belo chute de Dadá Belmonte.

ATUAÇÃO DO AVAÍ

Os visitantes entraram em campo sem um meia de origem, dando liberdade para Raniele articular as jogadas no setor. O jogador fez bem seu papel e ajudou a municiar o trio de ataque formado por Pottker, Guerrero e Bissoli. Em vantagem, se fechou demais e permitiu que o Goiás buscasse a igualdade.

CRONOLOGIA DA PARTIDA

Pouca coisa aconteceu nos primeiros 30 minutos de bola rolando em Goiânia. O tempo seco fez com o árbitro realizasse a parada para hidratação e, depois disso, o Avaí criou duas grandes chances para abrir o placar. Guerreiro recebeu quase na pequena área, mas mandou pelo alto aos 33'. Logo em seguida, ele fez o pivô e William Pottker venceu a marcação, apareceu na cara do gol, contudo chutou em cima de Tadeu que saiu bem da meta.

De tanto insistir, os visitantes abriram o placar. Raniele avançada sozinho pela esquerda aos 42', quando Maguinho veio com tudo e derrubou o jogador dentro da área. A penalidade foi marcada em campo e Bissoli cobrou bem, no alto, fazendo com Tadeu nem saísse na foto. Foi a sétima penalidade convertida pelo atleta no torneio.

O Esmeraldino voltou melhor do intervalo, mas o VAR invalidou o gol anotado aos 3'. Pedro Raul subiu entre os zagueiros e mandou de cabeça para o fundo o gol, mas o árbitro de vídeo viu que a bola resvalou em sua mão após a cabeçada e invalidou o tento.

A partida ficou travada e, apesar da maior iniciativa dos mandantes, sem grandes oportunidades para nenhum dos dois times até que Dadá Belmonte anotou um golaço aos 33'. O jogador bateu com curva, de fora da área, tirando totalmente de Vladimir, que ainda se esticou todo para tocar na bola, mas não conseguiu impedir que ela fosse para a rede.

PÊNALTI É COM O AVAÍ

O Avaí já era a equipe com pênaltis a favor na Série A e se isolou ainda mais nesse quesito com a 11ª penalidade anotada neste embate. O segundo time na lista é o Athletico, que tem nove.

Aos 15' do segundo tempo, Flávio Rodrigues ainda anotou mais uma penalidade para os visitantes. Contudo, após consultar o monitor, viu que a bola não tocou na mão de Sávio e cancelou a marcação.

Inclusive, foi de pênalti que o clube conquistou seu último triunfo no Brasileirão. Ainda pela 17ª rodada, no dia 16 de julho, o Leão bateu o Santos na Ressacada por 1 a 0.

DOIS AMARELOS EM 1 MINUTO

Aos 38' da etapa final, Sávio puxou Renato na lateral da grande área e recebeu o amarelo. No minuto seguinte, ele repetiu a falta no mesmo atleta e quase no mesmo local. O árbitro não titubeou, deu o segundo amarelo e expulsou o jogador.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois clubes voltam a campo pela 23ª rodada do Brasileirão. No sábado (20), às 16h30, o Esmeraldino visita o Atlético-MG no Mineirão. Já na segunda (22), às 20h, o Avaí recebe o Inter na Ressacada.

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Caetano, Reynaldo e Sávio; Fellipe Bastos (Vinicius), Diego e Matheus Sales (Renato Junior); Luan Dias (Nicolas), Dadá Belmonte (Caio) e Pedro Raul (Hugo). Técnico: Jair Ventura

AVAÍ: Vladimir; Renato, Bressan, Rafael Vaz e Cortez; Lucas Ventura (Rodrigo Freitas), Bruno Silva e Raniele (Eduardo); William Pottker (Natanael), Bissoli (Thales) e Guerrero (Muriqui). Técnico: Eduardo Barroca

Local: Estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia (GO)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (FIFA/SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA/SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Gol: Bissoli, aos 44'/1ºT (AVA), Dadá Belmonte, aos 33'/2ºT (GOI).

Cartões amarelos: Sávio (GOI); William Pottker, Rodrigo Freitas (AVA)

Cartão vermelho: Sávio (GOI)