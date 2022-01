Austrália investiga informações de Djokovic em formulário de viagem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Novak Djokovic iniciou nesta terça-feira (11) sua preparação em Melbourne para disputar o Australian Open a partir da próxima semana, mas ainda não está livre da ameaça de deportação do país. O gabinete do ministro da Imigração, Alex Hawke, disse que ele ainda está considerando se deve usar seu poder discricionário para cancelar o visto do tenista, após a Justiça anular a decisão anterior do governo australiano nesse sentido. "De acordo com o devido processo, o ministro Hawke considerará completamente o assunto", afirmou um porta-voz, que se recusou a comentar mais por razões legais. Na segunda-feira (10), o juiz federal Anthony Kelly decidiu pela liberação de Djokovic após considerar que ele recebeu tratamento injusto dos agentes de imigração na sua chegada ao país, na última quinta (6). O atleta não teria recebido tempo suficiente para entrar em contato com advogados e autoridades do tênis e discutir sua situação. Ele, que não está vacinado contra a Covid-19, recebeu uma isenção de vacina concedida pela organização do torneio e pelo governo estadual de Victoria, com base em um exame positivo para o coronavírus realizado em 16 de dezembro, na Sérvia. Esta autorização, porém, é contestada pelo governo federal. Veículos de imprensa locais relataram nesta terça que a Força de Fronteira Australiana investiga possíveis discrepâncias entre o formulário de viajante apresentado por Djokovic e seu paradeiro nos dias anteriores à chegada ao país. No documento, o tenista assinalou "não" quando questionado sobre ter viajado nos 14 dias prévios. Mas publicações nas redes sociais mostram que ele estava em Belgrado no dia de Natal e depois treinando em Marbella, na Espanha, nos dias 31 de dezembro e 2 de janeiro. O atleta disse às autoridades que a Tennis Australia, federação do país, completou a declaração de viagem em seu nome. Segundo o jornal The Age, dar informações falsas ou enganosas na imigração é uma ofensa grave sujeita a pena de 12 meses de prisão. A Força de Fronteira Australiana não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da agência Reuters. Os advogados de Djokovic não quiseram comentar. À espera de uma decisão definitiva sobre a sua participação no torneio, o sérvio tenta recuperar o tempo perdido de preparação após ter ficado detido por praticamente cinco dias em um hotel de imigração. Nesta terça, ele foi filmado e fotografado praticando na Rod Laver Arena, em uma atividade que contou com esquema especial de segurança. O atleta também foi confirmado como principal cabeça de chave para o evento, que terá o sorteio de suas chaves na quinta-feira (13). O Australian Open começa na próxima segunda (17). Djokovic, que já venceu o torneio nove vezes, tem a chance de desempatar o recorde masculino de 20 títulos de Grand Slam que atualmente divide com Roger Federer e Rafael Nadal. O espanhol estará presente em Melbourne, enquanto o suíço ainda se recupera de cirurgia.

