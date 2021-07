Atual campeã olímpica, China é eliminada do vôlei feminino em Tóquio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção chinesa de voleibol feminino, campeã olímpica na Rio-2016, está eliminada das Olimpíadas de Tóquio-2020.

Com a vitória da Turquia de 3 a 0 contra a Argentina, a China, que eliminou o Brasil nos últimos Jogos, não tem mais chances matemáticas de se classificar para as quartas de final, pela contagem de sets ganhos, mesmo que ganhe as partidas diante da Itália e Argentina.

A China começou sua caminhada perdendo por 3 a 0 para a Turquia, em uma partida muito abaixo. A principal jogadora da equipe, Ting Zhu, terminou com apenas quatro pontos. A queda do país asiático passa pelo contraste da queda de rendimento da principal estrela, que sofreu lesão no pulso direito.

Em sua segunda derrota, para os Estados Unidos, em um clássico mundial da categoria, Zhu, que dessa vez saiu com 18 pontos, sofreu. Após realizar um bloqueio, a ponteira-passadora segurou bem forte o pulso para tentar amenizar a forte dor que sentia.

Contra a Rússia, em uma das partidas de vôlei mais empolgantes dos últimos tempos, inclusive relembrando o lendário jogos das quartas de final de Londres-2012, entre Rússia e Brasil, a China melhorou. Começou perdendo no primeiro set, mas conseguiu uma incrível recuperação e virou o placar para 2 a 1.

Mas a redenção das chinesas parou por ai. A Rússia voltou para o jogo, com uma grande partida da oposta Nataliya Goncharova, com 27 pontos, e da jovem ponteira Arina Fedorovtseva, de apenas 17 anos, que fez 28 pontos.

Esse é o pior retrospecto da China na modalidade desde Sydney-2000 e Londres-2012, quando ficou em quinto lugar. Em Atenas-2004, o país asiático foi campeão olímpico. Em Pequim-2008, jogando em casa, ficou com a medalha de bronze, Já na Rio-2016, a China foi campeã.