Atlético Rio Negro apresenta nova diretoria do clube em Manaus

Manaus/AM - Compromisso e resgate. Essas serão as palavras de ordem da nova Diretoria de Futebol, do Atlético Rio Negro, cujos integrantes foram apresentados, nesta sexta-feira (05), durante uma live, transmitida pelas redes sociais do Galo, direto do salão dos espelhos da sede do clube, no Centro. O evento virtual se deu em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

“Desejo sorte a todos e muito sucesso nessa missão que será a de fazer com que o Rio Negro, retorne em grande estilo à elite do futebol amazonense”, declarou o vice-presidente do Barriga-Preta, Jersey Oliveira, que representou o presidente do alvinegro, Jefferson Oliveira, ao dar às boas-vindas a nova diretoria, junto com o gerente geral do clube, Jofre Santos.

Integram a nova Diretoria do Galo, Dr. André Oliveira (Jurídico); Helinho Oliveira (Financeiro); Cristian Juan (Infraestrutura e Logística); Raony Barros (Gerência de Infraestrutura e Logística); Marketing (Rodrigo Ribeiro); Yan Luís Duarte (Gerência de Mídias Digitais); Professora Dra. Karina Medeiros (Educadora e Master Coach); Gilson Gabriel (Diretor Técnico); Daniel Chagas (Gerente Técnico).