Amanda Nunes mantém cinturão ao finalizar Megan Anderson no UFC 259

Amanda Nunes finalizou a australiana Megan Anderson com apenas 2m03s de luta, neste sábado (06), durante o co-evento principal do UFC 259, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

De acordo com o Combate, Amanda conquistou a vitória por finalização com uma chave de braço e mantém o cinturão do peso-pena. Ela também é dona do título do peso-galo (até 61kg) e já a 12ª vitória consecutiva, ficando atrás apenas de Kamaru Usman, com 13.