Atlético-MG tem renovação com Cuca como prioridade para 2023

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Após vencer o Coritiba por 1 a 0 no último domingo (14), o Atlético-MG se prepara para receber o Goiás neste sábado (20), às 16h30 (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro busca a segunda vitória sob o comando de Cuca, que tem assumido um papel cada vez maior nos planos da diretoria.

Quando aceitou regressar para comandar o Atlético-MG na reta final da temporada 2022, Cuca colocou como condição o prazo de apenas quatro meses para assinar o contrato. Pressionada pela situação do time, a diretoria não se opôs. Mas quase um mês depois do acerto, a renovação com o treinador virou prioridade para 2023.

O planejamento alvinegro para a próxima temporada já começou e tem um motivo especial: a inauguração da Arena MRV. A partir de maio do ano que vem o time mineiro vai jogar no seu estádio que está na reta final de construção. Para celebrar a primeira temporada na casa nova, o Atlético-MG pretende montar um elenco ainda mais forte do que tinha em 2021, quando venceu o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

Embora já tenha alguns possíveis reforços mapeados, como o atacante Paulinho, do Bayer Leverkusen, da Alemanha, a sequência do planejamento depende da definição de quem será o técnico em 2023. Campeão no ano passado, Cuca é o preferido.

"O Cuca é um treinador que a gente gostaria muito de tê-lo conosco. É preciso que ele queira ficar também. Vamos conversar certamente. Se der certo da nossa parte, e da parte dele também. Mas é prematuro falar sobre isso agora", disse o presidente do Atlético, Sérgio Coelho.

A possibilidade de fazer algumas mudanças no elenco e a chance de disputar a Copa Libertadores em 2023 como candidato ao título são alguns dos atrativos que a direção do Atlético-MG tem para convencer Cuca a mudar de ideia para seguir no clube no ano que vem.

Para a partida deste sábado, o técnico deve ter quase todos titulares à disposição. O único desfalque confirmado é Otávio, que se recupera de lesão muscular. Assim, uma possível escalação inicial do Atlético-MG tem: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Zaracho (Nacho); Pavón (Kardec), Hulk e Keno.

O Goiás, por sua vez, vem em empate por 1 a 1 contra o Avaí, e busca a vitória para se aproximar da parte de cima da tabela. Com 26 pontos, o time alviverde ocupa a 13ª posição.

O técnico Jair Ventura tem como desfalque confirmado o lateral-esquerdo Sávio, suspenso após ser expulso na última partida, enquanto Sidimar, Da Silva, Matheusinho e Luiz Felipe seguem no departamento médico.

Por outro lado, o meia-atacante Apodi voltou a ser relacionado após mais de dois meses, recuperado de lesão muscular. O meia Marquinhos Gabriel, recém-contratado, também foi relacionado. Portanto, uma possível escalação inicial do Goiás tem: Tadeu; Maguinho, Caetano, Reynaldo e Hugo; Auremir, Matheus Sales, Diego e Dadá Belmonte; Vinícius e Pedro Raul.

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Horário: Às 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias de Araujo (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIfa/SP)

Transmissão: SporTV e Premiere