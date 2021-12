Atlético-MG tem R$ 6 milhões bloqueados da premiação pelo título brasileiro

A reportagem teve acesso à decisão judicial que determinou o repasse de R$ 6.320.546,21 ao agente, que está assinada pelo Juiz de Direito Fernando Lamego Sleumer, e datada em 2 de dezembro. Justamente no mesmo dia da partida em que o Atlético venceu o Bahia por 3 a 2, em Salvador, e confirmou a conquista do Brasileirão.

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - A conquista do Campeonato Brasileiro rendeu R$ 33 milhões ao Atlético-MG. Mas o clube não vai pegar todo o dinheiro, não pelo menos sem negociar com o agente Giuliano Bertolcci ou então recorrer na Justiça. Um dos empresários mais influentes no mundo do futebol conseguiu bloquear R$ 6,3 milhões da premiação atleticana conquista do título nacional.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.