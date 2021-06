Atlético-MG perde para o Ceará em noite de falhas de Everson

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - No apagar das luzes. Foi assim que o Atlético-MG foi derrotado pelo Ceará na noite desta quinta-feira (24), em jogo disputado no Castelão. Contando com duas falhas do goleiro Everson, uma no início da partida e outra já nos acréscimos, o time da casa venceu por 2 a 1.

Lima abriu o placar para os cearenses logo no segundo minuto de jogo. Gabriel igualou o marcador já na metade do segundo tempo. A partida parecia se encaminhar para um empate até que, aos 49 minutos, no último lance do jogo, Gabriel Lacerda colocou o Ceará de volta à frente.

Bastante desfalcado devido a um surto de Covid-19 e ainda em uma noite de infelicidades, o Atlético estaciona nos dez pontos e pode se distanciar do pelotão de frente da competição mais importante do país. O Ceará, por sua vez, chegou aos oito pontos na tabela do Campeonato Brasileiro.

No próximo domingo (27), o Atlético voltará a campo, desta vez para encarar o Santos na Vila Belmiro. O Ceará, por sua vez, receberá o São Paulo, novamente no Castelão. A bola vai rolar, para as duas partidas, a partir das 20h30 (de Brasília).

CEARÁ

Vinicius; Gabriel Dias, Messias, Gabriel Lacerda, Bruno Pacheco; Marlon (Charles), Fernando Sobral, Lima, Mendoza, Jorginho (Vina); Saulo Mineiro (Yoni Gonzalez). T.: Guto Ferreira

ATLÉTICO-MG

Everson; Guga, Bueno (Réver), Gabriel, Arana (Calebe); Allan, Tchê Tchê (Jair), Zaracho (Luiz Filipe), Hyoran (Felipe Felício); Keno e Hulk. T.: Cuca

Estádio: Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Auxiliares: Jorge Eduardo Bernardi e José Eduardo Calza (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartão amarelo: Saulo Mineiro (CEA); Bruno Pacheco; Arana, Tchê Tchê, Gabriel e Réver (CAM)

Gols: Lima (CEA), aos 2'/1ºT; Gabriel (CAM), aos 26', e Gabriel Lacerda (CEA), aos 49'/2ºT