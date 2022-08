Atlético-MG negocia com Rodinei, que tem contrato com Flamengo até dezembro

BELO HORIZONTE/MG - Titular do Flamengo desde a chegada do técnico Dorival Júnior, o lateral direito Rodinei pode trocar o Ninho do Urubu pela Cidade do Galo em 2023. O jogador de 30 anos tem uma proposta do Atlético-MG, que tenta se aproveitar da situação contratual do atleta com o Rubro-Negro. Como Rodinei tem vínculo somente até dezembro, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, sem nenhum pagamento ao Flamengo.

A negociação é conduzida pelo diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, que tem ótimo relacionamento com o lateral-direito. Ambos trabalharam juntos no Flamengo e também no Internacional.

Buscar jogadores em reta final de contrato se tornou uma especialidade do Galo. Dos nove reforços contratados para 2022, seis chegaram ao clube mineiro após o fim do vínculo nas equipes anteriores: Ademir, Godin, Otávio, Jemerson, Kardec e Pavón foram contratados apenas pelos salários e luvas pela assinatura do contrato.

O Atlético tem um olhar especial para a temporada 2023, já que em maio do ano que vem o clube mineiro vai inaugurar a Arena MRV. O planejamento da diretoria alvinegro é montar um elenco ainda mais forte do que tinha no ano passado, quando venceu o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

Atualmente o Galo conta com dois jogadores para a lateral-direita. O experiente Mariano, de 36 anos, renovou contrato recentemente e seu vínculo com o Galo foi estendido até dezembro de 2023. Guga é o reserva de Mariano e está no clube desde 2019. Aos 23 anos, o jogador deseja atuar mais vezes e uma negociação na próxima temporada não está descartada.