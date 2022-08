Atlético-MG marca no fim, vence o Coritiba e pode voltar ao G6

BELO HORIZONTE/MG - O Atlético-MG venceu o Coritiba, por 1 a 0, no último minuto de jogo no Couto Pereira, neste domingo (14), pela 22ª rodada do Brasileirão. O gol foi marcado por Alan Kardec já nos acréscimos da partida, depois de um primeiro tempo morno na capital paranaense. Na segunda etapa, o time mineiro melhorou com as mexidas de Cuca e passou a criar mais chances de perigo diante do adversário.

Com o resultado, o Galo chegou a 35 pontos e poderá terminar a rodada no G6 da competição a depender dos demais resultados da rodada. Já o Coxa, com 22 pontos, segue no Z4, na 17ª colocação.

A primeira etapa não foi de muitas emoções. O Atlético teve o controle das ações, mais volume e posse de bola, mas poucas foram as chances realmente de perigo. O Coritiba se defendeu bem e pouco chegou ao ataque. Os goleiros basicamente assistiram o primeiro tempo sem intervenções difíceis.

A sonolência do primeiro tempo fez com que os dois técnicos fizessem alterações para a segunda etapa. Cuca voltou com Pedrinho na vaga de Jair. Já Gustavo Morinígo colocou o Natanael no lugar de Matheus Alexandre. Aos 9, José Hugo cabeceou uma que passou com perigo à direita da trave de Everson.

Aos 15, Egídio vacilou e entregou a bola para Hulk. O jogador do Galo partiu na velocidade, ficou cara a cara com Muralha, mas chutou para fora. Foi a primeira grande chance do time mineiro no jogo.

Após cobrança de escanteio aos 24 minutos, Alan Kardec quase marcou para o Galo. O jogador cabeceou, a bola bateu na trave e quicou perto da linha, mas não entrou. Jogadores do Atlético pediram a revisão, mas a bola bateu claramente fora.

Aos 35, Nacho Fernandez havia acabado de entrar e exigiu uma excelente defesa de Muralha. O argentino finalizou após boa jogada de Ademir e o goleiro fez a diferença. Depois, aos 45, Nacho cobrou falta e o goleiro de novo fez a defesa salvando o Coxa.

Aos 48, Nacho avançou pela esquerda e cruzou para Kardec marcar de cabeça o gol da vitória.

ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano, Alonso, Nathan Silva e Arana; Allan, Jair (Pedrinho) e Zaracho (Nacho Fernandez); Pavón (Ademir), Keno (Rubens) e Hulk. Técnico: Cuca.

CORITIBA: Muralha; Matheus Alexandre (Nathan), Guillermo, Luciano Castán e Egídio; Wilian Farias, Bruno Gomes e Boschilia (Régis); Fabrício Daniel (Adrían Martínez), José Hugo (Guilherme Biro) e Léo Gamalho (Trindade). Técnico: Gustavo Morinígo.

Data: 14 de agosto de 2022 (domingo)

Local e horário: Couto Pereira, em Curitiba (PR), às 11h (de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (CE)

Cartões: Matheus Alexandre, Luciano Castán e Willian Farias (Coritiba)

Gol: Alan Kardec, aos 48 minutos do segundo tempo