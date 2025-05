Atlético-MG goleia Maringá e se classifica às oitavas da Copa do Brasil

O Atlético-MG goleou o Maringá por 4 a 0 nesta quarta-feira (21), na Arena MRV, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, com placar agregado de 6 a 2. Rubens, Patrick e Rony marcaram os gols do Galo.

Com a vitória, o Atlético aguarda o sorteio da CBF para conhecer seu próximo adversário. Já o Maringá está eliminado da competição e segue apenas na disputa da Série C.

O Galo volta a campo no sábado, às 21h, contra o Corinthians, pelo Brasileirão. O Maringá joga no domingo, às 19h, contra o Anápolis, pela Série C.