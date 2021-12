Atlético-MG fica atrás apenas do Flamengo de Jesus entre campeões com 20 clubes

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Foram 50 anos de espera do Atlético-MG pelo título do Campeonato Brasileiro. A conquista finalmente chegou em 2021 e de uma maneira histórica. Com o triunfo sobre o Red Bull Bragantino, por 4 a 3, no Mineirão, o Galo se torna o campeão com a segunda melhor pontuação na era dos pontos corridos com 20 clubes, ficando atrás apenas do Flamengo de 2019.

Com 84 pontos conquistados até o momento, o Galo pode ficar a apenas 3 da marca obtida pelo elenco comandado por Jorge Jesus, já que ainda enfrenta o Grêmio na última rodada do campeonato.

Em 2019, o Flamengo conquistou 90 pontos em 114 possíveis, um aproveitamento de 78,9%. Mesmo em caso de vitória sobre o Grêmio, que vive situação delicada e luta contra o rebaixamento, o Atlético não atingirá o desempenho do clube carioca.

Rival do Galo, o Cruzeiro chegou a 100 pontos na vitoriosa campanha de 2003, quando o Brasileiro passou a ser disputado por pontos corridos, e o Santos, campeão brasileiro de 2004, somou 89 pontos. No entanto, os campeonatos foram disputados com 24 clubes, mudando para 20 apenas em 2006.

Confira abaixo a pontuação dos campeões brasileiros desde a mudança para pontos corridos:

2003 - Cruzeiro - 100 pontos

2004 - Santos - 89 pontos

2005 - Corinthians - 81 pontos

2006 - São Paulo - 78 pontos*

2007 - São Paulo - 77 pontos

2008 - São Paulo - 75 pontos

2009 - Flamengo - 67 pontos

2010 - Fluminense - 71 pontos

2011 - Corinthians - 71 pontos

2012 - Fluminense - 77 pontos

2013 - Cruzeiro - 76 pontos

2014 - Cruzeiro - 80 pontos

2015 - Corinthians - 81 pontos

2016 - Palmeiras - 80 pontos

2017 - Corinthians - 72 pontos

2018 - Palmeiras - 80 pontos

2019 - Flamengo - 90 pontos

2020 - Flamengo - 71 pontos

*Primeira edição do Campeonato Brasileiro disputada com 20 clubes