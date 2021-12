Atlético-MG é campeão do Brasileirão após vencer Bahia de virada

Com o resultado do jogo, o Atlético-MG alcança os 81 pontos, 11 a mais do vice-líder, o Flamengo, e não tem mais chances de pegar a taça.

Os primeiros gols da partida foram de Luiz Otávio e Gilberto, do tricolor. E quando já não havia tanta esperança, o galo virou com um pênalti de Hulk e dois golaços de Keno.

Após 50 anos, o clube Atlético-MG volta a ser campeão do Campeonato Brasileiro. O título foi conquistado após o ganhar de virada do Bahia, por 3 a 2, na Arena Fonte Nova, nesta quinta-feira (2).

