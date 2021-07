Atlético-MG e Athletico-PR fazem confronto na parte de cima da classificação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atlético-MG e Athletico-PR se enfrentam no alto da classificação no domingo (1), às 16h, no Mineirão, na sequência da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As equipes aparecem separadas por cinco pontos, com o clube mineiro na vice liderança, com 28 pontos, e os paranaenses em quinto, com 23. Já o retrospecto é amplamente favorável ao Atlético-MG, que no domingo (25) venceu o Bahia, no Mineirão, e chegou à sexta vitória consecutiva no Nacional.

Embalada, a equipe ainda obteve outra vitória três dias depois, novamente sobre o Bahia, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Mas o Athletico-PR também vem de sequência positiva: pelo Brasileiro, bateu o Inter no último domingo, na Arena da Baixada, e em seguida triunfou contra o Atlético-GO, no primeiro de dois confrontos pelas oitavas da Copa do Brasil.

Para o duelo deste domingo, o destaque no time mineiro é a ausência do técnico Cuca, suspenso por ofender o árbitro Leandro Vuaden. Quanto ao time titular, ele avalia se poupará algum jogador.

No Athletico-PR, o técnico António Oliveira não contará com o atacante Vitinho, que cumpre suspensão e deve dar lugar a Carlos Eduardo.

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Árbitro de Vídeo: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)