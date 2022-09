Atlético-MG desafia motivação do Atlético-GO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Atlético-MG enfrenta o Atlético-GO neste domingo (4), às 18h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo ainda tenta se encontrar sob o comando de Cuca e tem pela frente um adversário motivado pela boa campanha na Copa Sul-Americana.

Sem vencer há duas rodadas, o Atlético-MG vive momento de baixa no Brasileirão. Cuca ainda não conseguiu bons resultados e, com isso, vê a equipe fora da zona de classificação para a Libertadores. Ao início da rodada, o Galo ocupava o sétimo lugar, com 36 pontos.

Para tentar a reação, o Atlético-MG terá uma formação diferente da que empatou com o América-MG na rodada passada. Isso porque o volante Allan e o zagueiro Junior Alonso estão suspensos.

A tendência é a de improvisação do zagueio Réver no meio-campo. Dessa forma um lugar na zaga seria aberto para Jemerson. O argentino Nacho Fernández voltaria a perder lugar entre os titulares.

O Atlético-MG deve entrar em campo da seguinte forma: Everson; Mariano, Nathan Silva, Jemerson e Guilherme Arana; Réver, Jair e Zaracho; Ademir (Pavón), Hulk e Keno.

Do outro lado, o Atlético-GO precisa fugir da zona de rebaixamento -está na penúltima colocação, com 22 pontos. Nos torneios de mata-mata, por sua vez, o Dragão vem fazendo um bom papel. Depois de alcançar as quartas de final da Copa do Brasil -caiu diante do Corinthians-, já está na semifinal da Copa Sul-Americana.

Em seu último compromisso, o Atlético-GO conquistou uma importante vitória na Sul-Americana ao bater o São Paulo por 3 a 1 em casa. A partida de volta será na próxima quinta-feira (8), no Morumbi. Já pelo Brasileirão, o último jogo do Dragão foi a derrota por 2 a 1 no clássico estadual com o Goiás.

O Atlético-GO terá o seguinte time para encarar o Galo: Renan; Hayner, Wanderson, Klaus e Arthur Henrique; Edson Fernando (Airton), Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Wellington Rato (Luiz Fernando) e Churín.

Estádio: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Horário: 18h (de Brasília) deste domingo (4)

Juiz: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

Transmissão: Premiere