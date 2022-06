Atlético-MG consegue virada épica com gol no fim após Fortaleza abrir 2 a 0

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - A noite deste sábado (25) do Atlético-MG teve tudo para ser muito ruim, afinal de contas o Fortaleza vencia por 2 a 0, antes dos 30 minutos do primeiro tempo, com dois gols de Romarinho. Mas o Galo reagiu, buscou a virada e venceu por 3 a 2, com gols de Rubens, Réver e Vargas.

Sem contar com os principais jogadores, já que na terça-feira tem partida da Copa Libertadores, o Atlético dependia do jogo coletivo para bater o Fortaleza, mas não passou nem perto de ser uma equipe com conjunto. O atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil mais parecia um time de pelada, tamanha a dificuldade para defender e atacar. Com as mudanças feitas, o Atlético ficou mais ofensivo, empurrou o Fortaleza para o campo de defesa e terminou em busca do terceiro gol.

Com um edema no pé direito, o atacante Hulk não foi relacionado para o jogo com o Fortaleza. O camisa 7 do Galo esteve no Mineirão, para acompanhar os companheiros de clube, mas foi preservado para o duelo de terça-feira, com o Emelec, pela Libertadores.

Reforço do Atlético para a sequência da temporada, o atacante Allan Kardec esteve no Mineirão. O futuro centroavante do Galo aproveitou para ir até o gramado, para sentir um pouco mais o ambiente do estádio.

Com a derrota parcial por 2 a 0 antes dos 30 minutos do primeiro tempo, o técnico Turco Mohamed tirou um dos três zagueiros para colocar o atacante Vargas. O escolhido para sair foi Alonso, que é titular da equipe. Réver e Igor Rabello seguiram na partida.

Como pouca mudou após a troca feita na primeira etapa, foi até do Fortaleza a melhor chance, mas Pikachu parou em Everson, Turco Mohamed fez outras três mudanças antes da volta para o segundo tempo. Entraram Otávio, Rubens e Fábio Gomes.

O Atlético perdia por 2 a 0 e não conseguia chegar nem perto da meta defendida por Marcelo Boeck, tanto que a primeira finalização do Galo na partida aconteceu somente aos 37 minutos do segundo tempo. Foi uma tentativa de Eduardo Sasha, que não levou perigo e o goleiro do Fortaleza defendeu sem nenhuma dificuldade.

Perdendo, o Atlético se lançou no ataque e pressionou bastante o Fortaleza durante o segundo tempo. Rubens descontou aos 30 minutos, de cabeça, após belo cruzamento de Vargas.

O zagueiro e capitão do Atlético também marcou de cabeça. O experiente defensor errou no segundo gol do Fortaleza, mas conseguiu se recuperar no jogo ao empatar a partida.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 3 X 2 FORTALEZA

Motivo: 14ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data e horário: 25 de junho de 2022, às 21h (de Brasília)

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Ronald, Marcelo Boeck e Lucas Crispim (FOR)

Gols: Romarinho (Fortaleza), aos 3 minutos e aos 28 minutos do primeiro tempo; Rubens (Atlético-MG), aos 30 minutos do segundo tempo, Réver (Atlético-MG), aos 41 minutos do segundo tempo, e Vargas (Atlético-MG), aos 51 minutos do segundo tempo.

ATLÉTICO-MG

Everson, Guga, Réver, Igor Rabello, Alonso (Vargas, aos 33' do 1º) e Guilherme Arana; Allan (Otávio, no intervalo), Castilho (Rubens, no intervalo) e Calebe; Savinho (Ademir, aos 21' do 2º) e Eduardo Sasha (Fábio Gomes, no intervalo). Técnico: Turco Mohamed.

FORTALEZA

Marcelo Boeck, Ceballos, Marcelo Benevenuto, Titi; Pikachu, Felipe, Ronald, Lucas Lima (Depietri, aos 33' do 2º), Juninho Capixaba; Moisés (Lucas Crispim, aos 33' do 2º) e Romarinho (Romero, aos 21' do 2º). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.la