Atlético-MG bate o Juventude e assume vice-liderança provisória da Série A

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Com jogadores preservados devido ao compromisso pela Libertadores na próxima terça-feira (5), o Atlético-MG fez seu papel na caça ao líder Palmeiras e venceu o Juventude, por 2 a 1, neste sábado (2), pela 16ª rodada do Brasileirão, no Alfredo Jaconi. Hulk e Sasha marcaram os gols do Galo, que chegou à terceira vitória seguida no campeonato pela primeira vez. O Juventude, por outro lado, não vence há sete jogos.

Com o resultado, o Atlético chegou aos 27 pontos e é o vice-líder da competição. No entanto, o Galo pode perder a posição dependendo da combinação de resultados do Athletico-PR, que enfrenta o Palmeiras, hoje, às 21h (de Brasília), e do Internacional, que joga contra o Ceará, às 19h.

O Atlético volta a campo na próxima terça-feira (5), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Emelec, às 19h15, no Mineirão. Já o Juventude enfrenta o Coritiba, no próximo domingo (10), às 11h, no Couto Pereira.

O primeiro tempo foi de muita circulação, troca de passes, mas sem finalizações que exigissem grandes defesas dos goleiros. Aos 27 minutos, Igor Rabelo lançou Ademir, do campo de defesa, e o atacante partiu na velocidade pelo corredor direito até ser derrubado na área por Willian Matheus. Hulk bateu e marcou. Aos 33, Capixaba recebeu o cruzamento rasteiro, mas bateu por cima do gol defendido por Everson.

Turco voltou sem Ademir e com o volante Otávio, enquanto o técnico Umberto Louzer sacou Willian Matheus para preservá-lo. Aos 4 minutos, Sasha finalizou para defesa de César após boa jogada de Hulk. O Atlético seguiu em cima e aumentou a vantagem com Sasha aos 10, após bela arrancada de Hulk. Ele tocou para Vargas, que escorou para Sasha finalizar frente à frente com César.

Após o segundo gol do Atlético, o jogo caminhava para seguir sem fortes emoções. No entanto, Moraes resolveu apimentar a partida. O jogador arriscou de fora da área, Réver tentou tirar e mandou para o fundo das redes aos 31 minutos, diminuindo o placar e inflamando a torcida no Alfredo Jaconi. Sem nada a perder, o time se lançou mais ao ataque, mas sem força o suficiente para buscar o empate.

A partida contra o Juventude marcou a estreia da camisa do Atlético fabricada pela Adidas. O Galo jogou com o segundo uniforme, de cor branca. No primeiro dia de vendas, na sexta-feira (1), o clube vendeu mais de 13 mil camisas.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 1 X 2 ATLÉTICO-MG

Competição: 15ª rodada do Brasileirão

Data: 2 de julho de 2022 (sábado)

Local e horário: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sula (RS), às 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (FIFA-SP)

Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Daiane Carolina Muniz dos Santos (FIFA-SP)

Cartões amarelos: Willian Matheus (Juventude); Mariano (Atlético-MG)

Gols: Hulk, aos 28 do primeiro tempo e Sasha, aos 10 do segundo tempo (Atlético-MG); Moraes, aos 31 do segundo tempo.

JUVENTUDE

César; Rodrigo Soares, Thalisson, Rafael Forster e William Matheus (Moraes); Yuri Lima, Jadson e Óscar Ruiz (Edinho); Chico (Pitta), Capixaba (Paulo Henrique) e Ricardo Bueno. Técnico: Umberto Louzer.

ATLÉTICO-MG

Everson; Guga, Réver, Igor Rabello e Guilherme Arana; Allan, Calebe (Nacho) e Vargas (Rubens); Ademir (Otávio), Sasha e Hulk (Fábio Gomes) . Técnico: Antonio Mohamed.