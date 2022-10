Atlético-GO vence Avaí e segue na disputa para sair da zona de rebaixamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Atlético-GO venceu o Avaí por 2 a 1 na noite sábado (1º), na Ressacada, em Florianópolis (SC), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, e encerrou um jejum de sete rodadas sem vitória. Wellington Rato e Baralhas anotaram para o time goiano, enquanto William Potker marcou para os catarinenses.

Com o triunfo, o Atlético-GO foi aos 25 pontos, mas permaneceu na zona de rebaixamento, em 19º lugar. O Avaí, com 28 pontos, continua em 18º.

A primeira etapa começou agitada, com ambos os times criando oportunidades antes dos três minutos. No entanto, o restante do primeiro tempo se manteve equilibrado, com poucos lances arriscados.

O primeiro gol da partida saiu aos 45 minutos, quando Luiz Fernando tocou para Wellington Rato no meio da área e o meia acertou o canto de Vladimir, abrindo a vantagem para os visitantes.

O Avaí voltou para o segundo tempo buscando a igualdade, com finalização de William Pottker, defendida por Renan, e gol do atacante anulado por impedimento, pouco depois. Os visitantes responderam aos dez minutos, quando Airton tocou para Baralhas, que empurrou para o gol e ampliou o placar goiano.

Aos 20 minutos, William Pottker driblou a marcação e marcou o primeiro para o Avaí, mantendo o time catarinense vivo na partida. No entanto, o Atlético-GO segurou a vantagem e garantiu o triunfo.

Agora, o time goiano volta a campo na quarta-feira (5), contra o Fluminense, no Castelo do Dragão, em Goiânia (GO). O Avaí, por sua vez, recebe o Botafogo um dia depois, na quinta-feira (6).

AVAÍ

Vladimir; Kelvin, Bressan, Rafael Vaz e Thales (Diego Matos); Raniele (Jean Pyerre), Mateus Sarará e Muriqui (Paolo Guerrero); William Pottker, Bissoli (Lucas Silva) e Natanael (Marcinho). Técnico: Lisca

ATLÉTICO-GO

Renan; Dudu (Rhaldney), Wanderson, Lucas Gazal e Arthur Henrique; Willian Maranhão, Baralhas (Klaus) e Airton (Edson Fernando); Wellington Rato, Luiz Fernando (Léo Pereira) e Churín (Shaylon). Técnico: Eduardo Souza

Estádio: Ressacada, em Florianópolis (SC)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaquia Costa (Fifa/SP) e Daniel Paulo Zioli (SP)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (VAR-Fifa/RN)

Cartões amarelos: Baralhas, Wellington Rato, Churín e Renan (ATL); Thales e Bressan (AVA)

Gols: Wellington Rato (ATL), aos 45’/1ºT; Baralhas (ATL), aos 10', e William Pottker, aos 20'/2ºT.