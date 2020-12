Atletas paralisam jogo do PSG na Champions após árbitro ser acusado de racismo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jogadores de Paris Saint-Germain (FRA) e Istambul Basaksehir (TUR) abandonaram o campo durante o primeiro tempo da partida desta terça-feira (8), em Paris, válida pela última rodada da fase de grupos da Champions League.

Eles acusam o quarto árbitro, o romeno Sebastian Colţescu, de ter proferido uma ofensa racista contra um integrante da comissão técnica do time turco. A Uefa decidiu suspender o jogo, que será reiniciado nesta quarta (9), às 14h55 (de Brasília) com uma diferente equipe de arbitragem.

A entidade afirma já ter iniciado investigação sobre o caso.

O integrante da arbitragem teria se referido ao ex-jogador camaronês Pierre Webó, assistente técnico do Istambul, como "aquele negro".

"Por que você diz negro?", reagiu o assistente, expulso durante a discussão.

"Você nunca diz 'aquele cara branco', diz apenas 'aquele cara', então por que você diz 'esse cara negro'?", protestou o atacante senegalês Demba Ba, irritado com a forma como Webó foi tratado.

O atleta, então, começou a organizar um movimento de retirada de sua equipe do campo. Ele também conversou com jogadores do PSG no momento.

Integrantes do elenco do Istambul pediram respeito à arbitragem. Neymar e Mbappé pressionaram também e disseram que com Colţescu à beira do campo, a partida não poderia continuar.

O confronto ficou paralisado a partir dos 14 minutos do primeiro tempo por cerca de 20 minutos antes de as equipes saírem do gramado. O árbitro principal, o também romeno Ovidiu Haţegan, tentou convencer os jogadores a reiniciarem o confronto, mas eles se recusaram.

Em áudio enviado para o Esporte Interativo, o lateral direito Rafael, do time turco, disse que o quarto árbitro se referriu a Webo com as palavras "negro, sai daí."

"O quarto árbitro chegou para o cara que trabalha no clube, o assistente do clube, porque ele estava gritando muito. O cara estava lá em cima [nas arquibancadas, em razão do protocolo contra a Covid-19], não sei porque o expulsou [...], não entendi. Mas é porque ele é racista (..) Ele disse: 'negro, sai daí, tu vai embora'. E o expulsou. O treinador [do Istanbul] escutou, eu não escutei, só vi a reação. Só que eu vi que ele [o quarto árbitro] ficou branco quando todo mundo começou a ir para cima. Com certeza ele falou. Aí a gente saiu de campo", disse o jogador.

O jogo desta terça era a último do quarto árbitro em sua carreira internacional. A federação romena já havia anunciado sua saída dos quadros da Fifa e da Uefa. ​

Minutos após a ofensa, o clube turco reproduziu em sua conta no Twitter imagem da campanha da própria Uefa contra o racismo, republicada pelo perfil do PSG.

Em 2019, a Uefa estabeleceu um protocolo para combater racismo durante as partidas, mas essas medidas eram direcionadas apenas para casos de ofensas vindas da torcida. O primeiro passo seria parar o jogo e avisar, pelo serviço de som do estádio, o motivo para a interrupção.

Em caso de persistência, o árbitro teria de paralisar mais uma vez o confronto, mandar os jogadores para o vestiário e voltar a avisar o público.

Se nem assim as ofensas racistas fossem interrompidas, a partida deve ser abandonada.

Em novembro do ano passado, os brasileiros Taison e Dentinho foram alvos de racismo em jogo contra o Dínamo de Kiev, pelo Campeonato Ucraniano. Ao ouvir os xingamentos, Taison fez gesto ofensivo para os torcedores e foi expulso.

Basaksehir é o time do presidente turco Recep Tayyip Erdoga, que divulgou nota alguns minutos após a interrupção da partida.

"Condeno firmemente os insultos racistas a Pierre Webó, membro do corpo técnico do Basaksehir e estou convencido que a Uefa tomará as medidas que se impõem", disse ele.