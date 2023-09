Atleta do Nice tem surto na França e precisa ser contido por bombeiros

Apesar campanha ruim da França, Beka Beka chamou atenção do Nice, mas optou por assinar pelo Lokomotiv Moscou. Por conta do conflito entre Ucrânia e Rússia, o jogador deixou o país e acertou com o clube francês.

O jogador foi considerado uma das grandes esperanças do futebol francês quando se estreou profissionalmente com apenas 18 anos, em 2019.

